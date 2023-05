Flash mob per la libertà di stampa: "Situazione drammatica in Campania"

Gli alunni del liceo “Genovesi” di Napoli in posa con i nomi dei giornalisti uccisi e aggrediti in tutto il mondo. Telefonini e macchine fotografiche immortalano il flash mob. Lezioni di libertà di espressione con i rappresentanti della Federazione Nazionale della Stampa e con i cronisti campani sotto scorta. Tra quelli minacciati Luciana Esposito a Ponticelli, periferia orientale di Napoli, Mimmo Rubio ad Arzano, Nello Trocchia che ha documentato in tutta Italia interessi e intrecci tra mafia, impresa e politica nel settore dei rifiuti.

Nel servizio le interviste a Claudio Silvestri, presidente del Sugc Campania, Vittorio Di Trapani, presidente Fnsi, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International, e Maria Elena Lando, collaboratrice digitale scolastico del liceo “Genovesi”