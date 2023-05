Licola, idrovora riparata. Ma resta il pericolo allagamenti

Licola, 12 maggio: un guasto all'idrovora gestita dal Consorzio di Bonifica del bacino inferiore del Volturno provoca allagamenti e danni ingenti. Il problema oggi è stato risolto con la sostituzione dell'elettropompa malfunzionante con una da 1.500 litri al secondo.

Cos'è accaduto? Il problema è che dai canali di scolo non arriva solo acqua piovana ma anche acqua fognaria: i tubi danneggiati sono la diretta conseguenza.

L'impianto, del resto, nasce per garantire le coltivazioni in un territorio a vocazione agricola: ora, invece, ci sono abitazioni in spazi dove non dovrebbero essere, a ridosso di canali di bonifica.

Nel servizio l'intervista all'ingegnere Nicola Montefusco, direttore degli impianti idrovori.