Lite familiare finita nel sangue, ergastolo per lo zio della moglie della vittima

La Corte di Assise di Napoli ha condannato al massimo della pena, l'ergastolo, Ciro Iovino, 64 anni, per l'omicidio di Alessandro Cristian Amato, 46 anni, al culmine di una violenta lite familiare. Nel pomeriggio del 10 luglio del 2021 una telefonata aveva avvertito i Carabinieri di una rissa in corso nei pressi della caffetteria "Vitale" in via Pisciarelli, a Pozzuoli, a poca distanza dal quartiere Agnano. Al loro arrivo i militari avevano trovato solo una chiazza di sangue: quello perso da Amato, raggiunto da una pugnalata. In ospedale arrivò già morto: insieme a lui altre quattro persone ferite in modo non grave, tre donne e un uomo, lo zio della moglie della vittima. Proprio questo aveva cercato di colpire la donna con una pugnalata al culmine dell'ennesima lite per motivi condominiali, ma la vittima aveva fatto da scudo alla compagna, nel tentativo di porre fine alla discussione e fu colpito a morte. Per i giudici nessun dubbio: fu omicidio volontario.