Litorale domitio ecosostenibile con i lidi amici delle tartarughe

Il rilancio dei 60 km di costa tra le provincie di Napoli e Caserta, a lungo oggetto di abbandono e inquinamento, passa anche dall'investimento sulla tuytela dell'ambiente. Sono nati così i lidi amici della tartaruga domizia: gli imprenditori balneari della zona hanno scelto di impegnarsi formando il personale per individuare eventuali nidi durante la pulizia delle spiagge e sensibilizzando i clienti a non usare cannucce in plastica o altro materiale inquinante potenzialmente dannoso per le specie animali marine.



Nel servizio le interviste a Vincenzo Ammaliato, presidente dell'associazione domizia; Angela Di Maio, presidente del sindacato balneari Caserta e Luigi Palumb, imprenditore del settore.