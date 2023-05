A Pizzofalcone i turisti sono napoletani

Partire dall'alto e guardare in alto. La passeggiata con visita guidata prevista nel cartellone del “Maggio dei monumenti” parte dalla sommità della collina di Pizzofalcone per addentrarsi tra chiese e palazzi dei Quartieri Spagnoli. Un itinerario verticale, ma la guida, Ilaria La Volla, invita a guardare in alto, attirando l'attenzione su epigrafi, targhe, mascheroni decorativi delle facciate degli edifici.

Il gruppo è numeroso, le radioline per seguire le spiegazioni non bastano per tutti i partecipanti. Eccetto qualche turista, la comitiva è composta interamente da napoletani desiderosi di scoprire storia e luoghi di un angolo di città che trasuda storia - qui nacque il primo nucleo abitato di Parthenope e ci sono le rovine della villa romana di Lucullo - ma forse poco frequentato, anche per l'incuria e l'abbandono, non degni del panorama che avrebbe da offrire la cima del Monte Echia, come è altresì conosciuta la zona.