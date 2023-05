Maiori, precipita da un'altezza di 5 metri: recuperato dall'elisoccorso

Complesse operazioni di soccorso in Costiera per mettere in salvo un uomo precipitato da un terrazzamento. L'uomo stava effettuando un sopralluogo nel suo giardino, insieme a un tecnico, quando ha perso l'equilibrio ed è caduto, facendo un volo di circa 5 metri. È accaduto a Maiori, in località Salicerchie. Per recuperare il ferito, un quarantenne, si è reso necessario l'intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco. L'uomo avrebbe riportato la frattura della spalla e dell'omero e diverse contusioni al costato. Sul posto un'ambulanza della Croce Bianca proveniente dalla postazione di Vietri sul Mare: il ferito è stato trasportato al Ruggi d'Aragona. A supportare le operazioni anche gli agenti della Polizia Locale.