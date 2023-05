Maltempo, tregua in Irpinia dopo danni e disagi per il temporale

Il maltempo che ha flaggellato l'avellinese sembra al momento concedere una tregua. Ieri pomeriggio - nell'arco di circa un ora- una vera e propria bomba d'acqua si è abbattuta su vaste aree creando forti disagi. L'acqua - mista a fango- ha invaso strade, abitazioni e locali dei piani bassi. Particolarmente colpiti i comuni di Forino nella frazione Celzi, e quelli vicini di Contrada e Montoro. Un centinaio gli interventi dei Vigili del Fuoco che - ancora questa mattina - stanno lavorando per risolvere problematiche di poco conto. A Forino istituita una postazione di comando avanzato per eventuali e immediati interventi. Nei soccorsi, impegnati ieri anche personale della Protezione Civile. I vigili del fuoco sono dovuti intervenire in un asilo di Celzi per portare fuori 4 bambini: le condizioni proibitive delle strade - non avevano consentito ai genitori di raggiungerli. Un 45 enne ha perso la vita ma la pioggia, in questo caso, potrebbe essere stata solo una concausa: la sua auto, lasciata su una strada di campagna senza freno a mano, l'ha travolto uccidendolo.