Marano di Napoli prova a ripartire dopo i due scioglimenti consecutivi

Quattro scioglimenti per infiltrazione camorristica, gli ultimi due nel 2016 e nel 2021. Il sindaco uscente, Rodolfo Visconti del centrosinistra, dichiarato incandidabile. E poi il dissesto finanziario e i servizi ridotti all'osso.

Marano di Napoli arriva al voto in una situazione difficile, ma con la speranza di voltare pagina. A contendersi la guida del Comune da quasi sessantamila abitanti sono in otto. Il centrosinistra schiera l'ex assessore Matteo Morra, che ha con sé Pd, Centro democratico, Demos e tre civiche. Il centrodestra risponde con l'avvocato Barbara Schiattarella, sostenuta da tre liste.

Ma è la frammentazione a farla da padrone. In campo anche i Cinquestelle con l'attivista Danilo Di Guida, l'ingegnere Luigi Zavarone con Per e il dirigente scolastico Michele Izzo con quattro civiche. E ancora, il fotografo Mauro Di Maro con Potere al popolo, l'ex consigliera Stefania Fanelli con Sinistra italiana - Europa Verde e il civico Luigi Baiano.

Restituire il Paese alla normalità, rompendo i ponti con lo scomodo passato, è il proclama unanime, partendo dalla lotta per evitare la chiusura dell'ufficio del giudice di pace, presidio di legalità.

C'è poi da rimettere in sesto la lacunosa rete idrica, ripristinare l'illuminazione pubblica, potenziare la cura del verde e migliorare i trasporti, col sogno della tramvia che dalla fermata metro di Chiaiano porti fino a Quarto. Farlo col bilancio in rosso non sarà facile. Sarebbe già tanto inaugurare una consiliatura che arrivi a termine senza scandali.