Marcianise verso il voto con due candidati sindaci

A Marcianise, città di poco più di 38mila abitanti in provincia di Caserta, il sindaco manca dallo scorso settembre. Le dimissioni di 14 consiglieri, di cui tre della maggioranza, avevano portato alla fine della seconda esperienza amministrativa di Antonello Velardi e al commissariamento del comune. Il nome dell'ex primo cittadino manca, però, dalla competizione elettorale del 14 e 15 maggio prossimi. Si presentano alla prova delle urne due candidati, non nuovi alla storia politica della città. Da una parte Lina Tartaglione, per il centro sinistra. Dall'altra Antonio Trombetta, che è a capo di un polo civico riconducibile per ispirazione al centro destra. Entrambi sono medici. A sostegno di Lina Tartaglione 10 liste, tra cui figura anche il Partito democratico. Riuscito anche l'apparentamento in questa coalizione con il Movimento 5 Stelle. Sono 4 invece le liste a sostegno di Trombetta, tutte civiche, per scelta senza i simboli dei partiti. In tutto i candidati consiglieri sono oltre trecento. Nel confronto in vista del voto in una città dalla vocazione commerciale, con la più grande area industriale della provincia di Caserta, ma con profonde crisi occupazionali - un caso su tutti è quello della Jabil - si discute anche su opere incompiute come il cineteatro Mugnone e il recupero di quelle abbandonate come il velodromo. E poi c'è il progetto di dare un palazzetto dello sport a Marcianise. Entrambi i candidati puntano sul miglioramento dei servizi. Da una parte si sottolinea l'importanza della rinascita culturale della città, con attenzione ai giovani. Dall'altra centrale il tema sicurezza.