Mattarella a Napoli: "Castel Capuano scelta giusta, i processi siano agili"

Giornata napoletana per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: il capo dello Stato è a Castel Capuano per la cerimonia di inaugurazione della sede della Scuola Superiore della Magistratura e alla presentazione dell'anno formativo 2023.

Mattarella, arrivato in treno, è stato accolto, tra gli altri, dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, dal prefetto, Claudio Palomba, e dal presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Prima della cerimonia, il capo dello Stato ha visitato il complesso che ha ospitato dal 1547 il tribunale di Napoli fino ai primi anni del 2000.

"Sono molto lieto di partecipare alla presentazione dell'attività formativa organizzata per il 2023 dalla Scuola superiore - ha detto Mattarella - anche perché coincide con l'inaugurazione della sua terza sede. La scelta di Castel Capuano assume grande significato sotto il profilo della storia del diritto. È, infatti, tradizionalmente, sede giudiziaria. In questi ambienti si è affermata l'importante Scuola dei giuristi napoletani, che affonda le proprie radici nella prima università "laica" istituita, nel 1224 da Federico II, con il dichiarato scopo di "formare" il gruppo dirigente necessario per il governo dello Stato. In questo luogo, oggi, la Scuola superiore della Magistratura offre ulteriori percorsi formativi. Si arricchisce così il panorama dei corsi, ai quali possono accedere anche esponenti dell'avvocatura, aspetto che contribuisce a completare la visione d'insieme del processo e della funzione che esso assolve".

Il Presidente della Repubblica ha poi toccato argomenti di più stretta attualità: “È indispensabile che il processo, sia civile che penale, divenga strumento più agile e moderno per perseguire adeguatamente gli obiettivi per i quali è predisposto. Occorre che Governo e Parlamento, Magistratura e avvocatura, si impegnino per conseguire questo risultato”. Ha poi aggiunto: "I giudici sono soggetti soltanto alla legge. L'indipendenza della magistratura è patrimonio irrinunziabile dello Stato di diritto e della nostra democrazia costituzionale. Si deve avere ben chiara la distinzione della doverosa interpretazione e applicazione delle norme rispetto alla pretesa di poterne creare per soddisfare esigenze che non possono trovare riscontro nell'ambito della funzione giurisdizionale, secondo quanto è previsto nel nostro ordinamento costituzionale. È bene aver presente che lo stesso rispetto che deve essere assicurato alla piena indipendenza della funzione giudiziaria deve essere sempre riconosciuto e assicurato anche alle altre funzioni dello Stato".

"La Scuola Superiore, sin dalla sua istituzione, ha accompagnato i giudici ed i pubblici ministeri nella loro formazione iniziale e in quella permanente, avendo cura di elaborare percorsi di alta qualità, anche in tema di etica giudiziaria. La stessa magistratura ha dimostrato, anche recentemente, di essere capace di agire - con determinazione e senza timidezza -nei confronti dei magistrati ritenuti responsabili di gravi reati nell'esercizio delle funzioni. Va doverosamente ricordato quanto sarebbe preferibile prevenire ogni forma di malcostume interno, attraverso un più attento esercizio dei compiti di vigilanza, evitando grave discredito che potrebbe ricadere sull'ordine giudiziario e far dubitare dell'integrale espletamento dei doveri d'istituto".