Napoli, comincia il conto alla rovescia. Stop alle auto dalle 21

Alle 21 la Lazio dell'ex Maurizio Sarri scenderà in campo contro il Sassuolo, alla stessa ora a Napoli scatterà il blocco della circolazione delle auto così come era stato domenica scorsa. Se all'Olimpico gli uomini del tecnico toscano non dovessero vincere, il Napoli sarà già Campione d'Italia e in città scoppierà la festa. In caso contrario, lo stop alle auto sarà revocato alle 22,45 per poi tornare domani sera a partire dalle 21, quando il Napoli trascinato da 12mila tifosi si giocherà lo Scudetto allo Stadio Friuli contro l'Udinese.

Nel servizio gli interventi di:

Claudio Palumbo - Prefetto di Napoli

Gaetano Manfredi - Sindaco di Napoli