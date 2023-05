Mille ex lavoratori in mobilità, allarme rosso per l'occupazione in Campania

In Campania scatta l'allarme rosso per l'occupazione. Sono oltre mille gli ex lavoratori in mobilità, mentre sui 120 tavoli di crisi aperti a livello nazionale ben 29 insistono proprio su questa regione.

Da Acerra i sindacati lanciano l'allarme. Nel servizio le interviste a Crescenzo Auriemma, segretario generale Uilm Campania, Mario Di Costanzo, segretario Fiom Napoli, e Severino Nappi, consigliere regionale.