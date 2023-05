Sangiuliano: i progetti per Napoli e il ruolo del Ministero della Cultura

Tra i grandi progetti finanziati dal Ministero della Cultura il prossimo sarà il restauro del Maschio Angioino, atteso da anni. Nascerà poi un nuovo polo museale che raggrupperà Certosa di San Martino, Castel Sant'Elmo e Floridiana mentre sul futuro di Palazzo Fuga centrale dovrà' essere il ruolo dell'ateneo federiciano, quello in cui il ministro Sangiuliano si è' laureato e dove oggi è tornato, per una “lectio magistralis” su “Cultura di massa e politica culturale”. Con emozione, dice. Un lungo excursus che attraversa diverse visioni e analisi in un processo che non è mai cristallizzato e statico fino al passaggio epocale che la rete e il digitale hanno rappresentato.

La globalizzazione per il ministro ha reso opaco il potere ed è stata la grande delusione del nostro tempo. Occorre, dice ripartire dal concetto del “cives” e dall'idea che la comunità può esistere solo quando c'è' un immaginario a fare da collante.

“Compito del Ministero della Cultura - aggiunge - è proprio ricreare un immaginario comune di riferimento, un archivio di memoria”.

Il ministro tornerà, annuncia il rettore Matteo Lorito, il 9 giugno, per la Giornata dei laureati illustri dell'ateneo, che conta 80mila studenti, 3mila professori, 800 anni di storia. Fuori, qualche momento di tensione per le contestazioni di un gruppo di studenti, poi cori e uno striscione contro la presenza di Sangiuliano e per ricordare le emergenze ambientali.