Il Napoli campione assente a Monza. Ma Osimhen meritava un rigore

Un brutto Napoli cade a Monza, con una squadra organizzata, ottimamente allenata dal tecnico napoletano Raffaele Palladino. Non è stata la squadra campione d'Italia a scendere in campo a Monza, ma una sua copia sbiadita, alla quale però è mancato un rigore non assegnato a Osimhen, ora a +3 su Lautaro Martinez nella classifica marcatori. Per superare i 91 punti di Sarri agli azzurri toccherà vincere le tre partite in programma nelle prossime tre giornate.