Napoli a riposo fino a domani, Salernitana ko a Empoli

Dopo la festa i campioni d'Italia si godono il meritato riposo. La ripresa degli allenamenti a Castel Volturno è prevista per domani, quando la squadra di Spalletti inizierà la preparazione in vista della sfida di domenica a Monza. Lasciando da parte le voci di mercato di questi giorni - su giocatori, panchina e dirigenza - e focalizzandosi sugli obiettivi ancora raggiungibili: il record dei 91 punti di Sarri da battere e la necessità di consolidare il primato di Victor Osimhen nella classifica marcatori.

Ancora da raggiungere invece il principale obiettivo della Salernitana. Con la sconfitta subita ieri sera ad Empoli la zona retrocessione resta a 8 punti. Lo stop ha interrotto la striscia di dieci risultati utili consecutivi e in Toscana si è presentata la brutta copia della squadra vista nelle ultime settimane.

Inutile la scossa di Sousa, che nella ripresa ha provato a cambiare modulo e uomini. Il registro della partita resta invariato e per sorridere non basta la rete di Piatek, che ritrova il gol che mancava da novembre.

Il cammino dei granata non è dei più semplici: le prossime sono con Atalanta - sabato alle 15 all'Arechi - e Roma. Servirà una Salernitana diversa, ma il tecnico portoghese non fa drammi

Nel servizio l'intervista all'allenatore granata Paulo Sousa.