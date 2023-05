Napoli, alla Facoltà Teologica un incontro dedicato a Mukwege

Denis Mukwege è un medico ginecologo e pastore protestante congolese. Nel 2018 ha ricevuto il premio Nobel per la pace per la decennale attività di supporto alle donne vittime di violenza sessuale in contesti di guerra. Alla Facoltà Teologica di Napoli un incontro organizzato dal Rotary e al quale ha preso parte in videocollegamento. Presenti anche altri attivisti del Paese africano.



Nel servizio le interviste a Pierre Kabeza, attivista per i diritti civili, e a Silvio Savoia, presidente Rotary Club Napoli Nord Est.