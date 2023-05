Napoli, il dopo-Spalletti è cominciato: De Laurentiis spinge per Luis Enrique

Alla fine, proprio come ripeteva da giorni Spalletti a chi gli chiedeva del suo futuro, a dare l'annuncio è stato De Laurentiis: “Mi ha chiesto un anno sabbatico”, ha detto il presidente nel programma “Che tempo che fa”.

Spalletti resterà fermo almeno fino a giugno del 2024: non sarà l'allenatore del Napoli ma non andrà ad occupare nessun'altra panchina. Richiesta esaudita, dunque, e forse a questo punto si spiega anche l'urgenza del Napoli di inviare l'ormai celebre pec per esercitare l'opzione per il rinnovo. Una sorta di assicurazione da parte della società, che evidentemente aveva già colto l'umore del tecnico e ha voluto garantirsi.

Domenica l'addio ufficiale, poi inizieranno le giornate decisive per chiudere con il successore: Luis Enrique è in cima alla lista delle preferenze, per lui De Laurentiis è disposto anche a concedersi uno strappo al tetto d'ingaggio. A seguire, Thiago Motta e Italiano. Ma fino a domenica a mezzanotte, allo scadere della festa scudetto, la scena sarà ancora tutta di Spalletti.