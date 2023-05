De Laurentiis gonfia il petto: "Napoli è un privilegio, non un obbligo"

“Napoli non è un obbligo, è un privilegio”. A buon intenditor poche parole e ogni mancato riferimento ad allenatori è puramente casuale. Di parole, a dire il vero, De Laurentiis ne usa anche altre. “A giugno promisi lo scudetto, azzardando, ed è arrivato. Ora abbiamo aperto un ciclo e dobbiamo continuare a vincere tutti insieme”.

Anche le parole di Kvaratskhelia ("Napoletani numero uno") accendono il popolo azzurro. Il concerto di Gigi D'Alessio in piazza Plebiscito è un'altra occasione di festa.

A quel popolo Luciano Spalletti, ormai ai saluti, ha fatto un altro regalo imprimendosi indelebilmente Napoli e il suo terzo scudetto sulla pelle. Ora è caccia ai record: sbancando Bologna centrerebbe la quindicesima vittoria in trasferta, staccando Sarri, e la ventottesima complessiva, in questo caso uguagliandolo, e si avvicinerebbe a quota 91 punti che potrebbe superare all'ultima giornata contro la Sampdoria. Un'eredità pesante per l'eventuale successore, con Luis Enrique in prima fila.

Domenica alle 15 gli azzurri si presenteranno al Dall'Ara senza Mario Rui e Politano, entrambi infortunati. Tra i potenziali titolari c'è Amir Rrahmani, fresco di rinnovo fino al 2027. Previsti almeno diecimila tifosi azzurri allo stadio in tutti i settori: tra loro il Napoli Club Bologna, che in settimana ha raccolto fondi per i territori colpiti dall'alluvione in Emilia Romagna.