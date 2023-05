De Laurentiis apre all'addio di Spalletti: "Non tarpo le ali a nessuno"

"La libertà è un bene incommensurabile e invalutabile, non devi mai tarpare le ali a nessuno come nessuno deve farlo con me. La cosa importante è essere grati a chi ti ha dato". Parole d'addio. O magari no.

Aurelio De Laurentiis ha rotto il silenzio sul futuro di Luciano Spalletti aprendo la strada a un divorzio più che a una separazione consensuale. Perché il presidente ritiene il suo allenatore un fuoriclasse, gli ha già rinnovato il contratto fino al 2024 e vorrebbe sia lui che il ds Giuntoli ancora in azzurro.

Alle 15 ci sarà la conferenza stampa del tecnico che potrebbe giocare ancora in difesa, al contrario di quanto ha fatto il suo Napoli in questa stagione, ed evitare risposte.

Intanto la squadra prepara la partita di domani contro l'Inter: ci sarà anche il recuperato Kvaratskhelia.

Capitolo Salernitana: la società è infuriata con la Lega che ha anticipato alle 18.30 di venerdì 26 la sfida con l'Udinese, solo quattro giorni dopo il match di lunedì a Roma. Iervolino, invece, vorrebbe festeggiare di domenica una salvezza ormai certa in un Arechi pieno: il verdetto aritmetico può arrivare già stasera se il Verona non batte l'Atalanta a Bergamo.