Napoli e Salernitana, traguardi vicini

Archiviato il derby campano Napoli e Salernitana si dedicano al turno infrasettimanale del campionato: gli obiettivi sono vicini per entrambe le squadre. Gli azzurri potrebbero diventare campioni già mercoledì sera non giocando, i granata sono reduci da 9 risultati utili consecutivi e il +7 sulla zona retrocessione sembra garanzia della permanenza in serie A per la seconda stagione consecutiva, una prima volta nella loro storia.

Intanto, oggi, a Castelvolturno sono ripresi gli allenamenti del Napoli in vista della trasferta di Udine. Palestra e poi fase atletica con partitella a campo ridotto. Tra gli indisponibili, Mario Rui ha fatto solo terapie, mentre Politano ha svolto parte dell'allenamento con i compagni. Spalletti vorrà che la squadra indossi l'abito migliore per quella che potrebbe essere la passerella-scudetto.

Paulo Sousa invece, prepara i suoi per la sfida all'Arechi contro la Fiorentina. Il tecnico portoghese, che sarà squalificato, ha dichiarato che la partita di mercoledì contro la viola sarà una "tappa fondamentale" per la crescita dei granata. Purtroppo per la Salernitana mancherà Candreva, vittima di un infortunio muscolare. Non è ancora chiaro quando tornerà a disposizione, anche se lo staff medico è fiducioso per il suo rientro prima della fine della stagione.