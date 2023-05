Napoli ed Eboli, spettacolo nelle semifinali play-off

Napoli Futsal e Feldi Eboli sono state protagoniste finora di un’ottima stagione. Approdate in semifinale dei play-off scudetto si affronteranno in una sfida entusiasmante, al meglio delle tre partite. Andata a Eboli lunedì 29 maggio, ritorno a Cercola sabato 3 giugno eventuale gara-3 due giorni dopo, sempre a Cercola. Chi la spunta troverà in finale la vincente di Pescara-Olimpus Roma.

I partenopei hanno vinto la regular season e, dopo l’arrivo in panchina ad aprile del brasiliano Cacau al posto di Marin, puntano dritti al titolo. Nei quarti di finale hanno battuto Meta Catania, ai supplementari in trasferta, e 5-3 in casa, in un Pala Cercola che si è trasformato in una vera bolgia. Le reti di De Luca, De Simone, Borruto, Salas e Rafinha hanno proiettato gli azzurri di patron Perugino in semifinale.

Qui troveranno un’altra campana in grande forma: le volpi di Eboli hanno superato ai quarti in due gare la Sandro Abate Avellino. L’anno scorso persero lo scudetto all’ultimo atto, la finale contro Pesaro. Quest’anno vogliono riprovarci, il tecnico Samperi vuole lasciare il segno.