A Napoli, alleanze tra competenze tra la Federico II e le multinazionali

Competenze e innovazione in sinergia tra mondo universitario e mondo delle imprese. Questo il tema del convegno organizzato dal Rotary Club in via Partenope, con protagonisti l'Università Federico II e alcune aziende multinazionali tra le più interessate al recruiting.

Nel servizio le interviste a Matilde Marandola, Presidente dell'Associazione Italiana per la Direzione del Personale; Alessandro Chiusa, Head of Recruiting Ferrari SpA e Antonio Ascione, Presidente del Rotary Club