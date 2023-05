Napoli-Fiorentina, dispositivo di sicurezza soft

L'esplosione di gioia spontanea si è verificata giovedì ma la festa continua. Allo stadio e probabilmente anche dopo la partita.

Rispetto ai giorni scorsi, la linea adottata dal Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica è più soft. Nessun blocco della circolazione, nessuna ztl: in occasione di Napoli-Fiorentina, oggi alle 18 al Maradona, e della festa che seguirà, il dispositivo di sicurezza si concentrerà prevalentemente nel quartiere di Fuorigrotta. Con presidi mobili rafforzati in zone chiave della città - Piazza del Plebiscito, Piazza Trieste e Trento, Piazza Garibaldi - in previsione della possibilità di ulteriori festeggiamenti in serata.

Prolungato l'orario dei trasporti: la linea 1 rimarrà operativa sulla tratta Piscinola-Dante fino alle 2 di notte. Come anche le funicolari di Montesanto, Centrale e Mergellina, 16 linee di autobus e l'apertura dei parcheggi interscambio.

Le linee Flegree e la metropolitana Piscinola/Aversa garantiranno il servizio fino alla mezzanotte.

L'obiettivo è limitare l'utilizzo dei mezzi di trasporto privati in modo da far godere ai cittadini la possibilità di circolare liberamente per le strade. Già dalla serata di ieri è vietata la sosta nelle aree limitrofe allo stadio.

L'Asl Napoli 1 assicura il piano di emergenza sanitario e di primo soccorso nel pomeriggio.

La situazione sarà costantemente monitorata dal Centro Coordinamento Soccorsi che si riunirà in Prefettura a partire dalle ore 17:30.