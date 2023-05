Napoli, la panchina è un rebus

Un rebus difficile da risolvere. Rumors e suggestioni si susseguono senza sosta. Italiano, Gasperini, Thiago Motta, De Zerbi, Conte, Klopp. A Napoli il toto-allenatori impazza da giorni. E le parole pronunciate da Luciano Spalletti nel post Napoli-Inter lasciano presagire l'addio.

Ma c'è tempo per immaginare il futuro. Prima la trasferta a Bologna, poi l'ultima gara del campionato, in casa con la Samp e la premiazione ufficiale di tecnico e calciatori. Negli occhi resta la meravigliosa domenica del Maradona. Accompagnata dal tifo incessante delle curve, la squadra contro i nerazzurri ha sfoggiato una prestazione da applausi. Il gol di Anguissa, misto di tecnica e potenza, la perla del capitano Giovanni Di Lorenzo e per finire il 3-1 di Gaetano. Un finale da favola per lui, creciusto con la maglia azzurra tatuata sulla pelle.