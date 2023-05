Napoli pronta alla festa rosa. Domani strade e scuole chiuse solo in alcune zone

Una festa, una gran festa, certamente ci sarà. Sono i versi della vecchia canzone: "Fra poco passa il Giro". E valgono di sicuro per una città ancora inebriata dalla sbornia scudetto. Domani, giovedì 11 maggio, è il giorno della sesta tappa, Napoli-Napoli: partenza prevista alle 12.55 da piazza del Plebiscito, arrivo alla rotonda Diaz poco dopo le 17 al termine di 162 chilometri che porteranno la carovana rosa in costiera.

L'impatto dell'evento sportivo sulla viabilità e sulle famiglie c'è di sicuro. La novità del giorno è la chiusura delle scuole: restano a casa gli studenti delle sole municipalità 4 e 6, cioè San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale, Ponticelli, Barra, San Giovanni a Teduccio.

Sono i quartieri orientali della città dai quali transiterà la corsa. Il piano traffico, invece, coinvolge anche la prima e la seconda municipalità. Il divieto di sosta è scattato già nel tardo pomeriggio in tutte le strade interessate dalla gara e dalle 22 riguarderà anche via Riviera di Chiaia.

Dalle 10.30 alle 14.30 di domani sarà in vigore il divieto di transito e di circolazione in via Argine e arterie limitrofe, fino alle 17.30 o anche oltre, invece, stop ad auto e moto, ma anche agli attraversamenti pedonali in una vista area che va da via Repubbliche Marinare al lungomare, passando per via Marina e via Acton. Viale Anton Dorn sarà inaccessibile fino alla mezzanotte di domani, via Nazario Sauro e via Partenope fino alle 20.