Napoli, non è in pericolo di vita la donna spinta dal balcone

È in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita, la donna caduta dal balcone in via Lavinaio, zona Vicaria-Mercato, nel centro storico di Napoli.

È ricoverata all’Ospedale del Mare, dove ha raccontato agli inquirenti la dinamica del suo incidente.

È stato il 42enne compagno a spingerla nel vuoto dopo un litigio per motivi economici, pare il rifiuto di un prestito.

L’uomo – con piccoli precedenti penali - è stato arrestato per tentato omicidio, rapina, maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. A dare l’allarme sono stati i vicini, che hanno sentito forti urla provenienti dall’appartamento. Sul posto sono quindi intervenuti il 118, la polizia e la Squadra Mobile guidata da Alfredo Fabbrocini, che si sono trovati di fronte il compagno della vittima, il quale ha raccontato loro la sua versione dei fatti, confermando quanto detto poi dalla donna.