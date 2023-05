Napoli, protestano i lavoratori delle Tlc

Presidio dei lavoratori Wind3 e Vodafone davanti alla prefettura a Napoli. La manifestazione è stata organizzata da Cgil, Cisl e Uil per protestare contro lo scorporo della rete Wind3 - l'azienda ha in mente una riorganizzazione che potrebbe portare a tagli nella sede di Pozzuoli, dove lavorano oltre mille persone - e contro gli esuberi già annunciati da Vodafone, che potrebbero essere fra i 300 e i 400 nella sola Campania, mille a livello nazionale.

Misure in entrambe le aziende che intaccherebbero le posizioni dei lavoratori di diversi settori, da quello tecnico ai call center.

Nel servizio le interviste a: Gianluca Daniele, segretario Slc Cgil; Patrizia Coppola, segretaria regionale Fistel Cisl; Claudio Beneduce, Uilcom.