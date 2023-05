Spalletti-De Laurentiis, metti l'intesa a cena: verso il rinnovo fino al 2025

E' tutto molto chiaro. Dice solo questo Luciano Spalletti ed è più che sufficiente. La cena di ieri sera con il presidente De Laurentiis in un noto ristorante di Napoli è la scena di un film ancora senza titolo, ma è ormai scontato che ci sarà un sequel dopo lo scudetto da oscar: contratto prolungato fino al 2025 con ritocco dell'attuale ingaggio da 2,8 milioni.

Con il possibile addio di Giuntoli, destinazione Juve, il tecnico ha chiesto garanzie sulla squadra che avrà l'obiettivo già dichiarato di vincere la Champions League.

Trattenere Osimhen è la priorità, ma lo stesso discorso vale per Kim che ha una clausola rescissoria da 50 milioni. L'allenatore è sicuro: si può aprire un ciclo, ha detto alla vigilia della trasferta di Monza. Domani alle 15 tocca a Bereszynski: ci sarà spazio per le seconde linee come in tutto il finale di stagione.

Intanto si prepara la festa del 4 giugno, quando al Maradona sarà consegnato il trofeo dello scudetto dopo Napoli-Sampdoria dell'ultima giornata.

La conduzione dell'evento potrebbe essere affidata a Stefano De Martino, che però ha un'esclusiva Rai, motivo per cui in tal caso occorrerebbe la trasmissione in chiaro. Niente bus scoperto per la città, niente festa in 4 piazze diverse, ma si potrebbe decidere di installare maxischermi in quegli stessi posti dove il Comune aveva intenzione di celebrare ufficialmente il trionfo degli azzurri.