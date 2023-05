Prima tappa da del tour “Un rombo per la vita” che intende toccare tutta Italia per raccogliere fondi per la ricerca contro il melanoma e sensibilizzare sull'importanza della prevenzione.

Un'iniziativa promossa dalla Fondazione Melanoma, presieduta dall'oncologo e appassionato di moto Paolo Ascierto, e dall'Harley Davidson di Agnano.

La passeggiata su due ruote ha raggiunto Taranto, città di Gabriele Murgolo, paziente diciassettenne del dottor Ascierto, stroncato da un melanoma metastatico nel 2020. Ai genitori del ragazzo consegnato un casco firmato da tutti i motociclisti che hanno partecipato alla manifestazione.

Nel servizio la voce del dottor Paolo Ascierto, Presidente dalla Fondazione Melanoma