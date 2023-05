Napoli, testa all'Inter

L'indolore sconfitta di Monza è già alle spalle. Tre le partite che mancano al termine dell'esaltante stagione dei partenopei: prima l'Inter, poi il Bologna e per finire la Sampdoria con la premiazione ufficiale. La testa del Napoli è già tutta proiettata al match con i nerazzurri in programma domenica alle 18 allo stadio Maradona. I campioni d'Italia vogliono regalare una vittoria ai tifosi e vendicare l'uno a zero subito al Meazza nel girone di andata. Prevista la formazione titolare in campo, non ci sarà turn-over, come ha fatto capire nei giorni scorsi Luciano Spalletti. E a proposito di Spalletti, il tecnico già insignito del premio Bearzot, ha ricevuto a Bologna premio intitolato alla memoria di Giacomo Bulgarelli.

Entusiasmo a Napoli, ma anche a Salerno. Salvezza ipotecata dopo il successo sull'Atalanta firmato da Candreva nei minuti di recupero. I granata scenderanno in campo contro la Roma all'Olimpico lunedì prossimo, poi all'Arechi con l'Udinese, e l'ultima giornata allo stadio Zini di Cremona.