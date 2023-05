Gli "Ultrassettat" abbattono le barriere: "Il Napoli è tutto, fatecelo vivere"

La pioggia bagna il loro primo giorno, ma non annacqua l'entusiasmo. Sono gli Ultrassettat, gli ultrà seduti, tifosi come altri che con orgoglio e autoironia si sono uniti nel nome di una passione e delle difficoltà. Hanno esordito come gruppo allo stadio nel giorno di Napoli-Inter: “Per noi il Napoli è tutto”, dicono.

I posti a disposizione dei disabili sono 40, tutti in tribuna, meno dei 275 che servirebbero per legge. Ma non sono mai tutti occupati. Perché la procedura di acquisto è quella standard, ti metti in coda sul web e trovi il biglietto solo se sei fortunato. Misteriosamente, visto che sono tagliandi riservati. “Al Napoli chiediamo di vigilare sugli accrediti, non riusciamo mai a guardare una partita tutti insieme”, spiegano i ragazzi del gruppo.

A marzo il Comune ha annunciato 120 nuovi posti nei distinti, ma al momento non ce n'è traccia. E una sola volta, per Napoli-Ajax, il club aveva consentito l'ingresso a 60 disabili in curva. Non è andata bene. “Chi era davanti a noi si alzava ad ogni azione e noi non vedevamo nulla, una scena raccapricciante”, racconta Emanuele.

C'è poi la questione dei posti auto: “Ci sarebbe un parcheggio riservato - svela Ciro, accompagnatore di Emanuele - ma spesso capita di trovare tutti i posti occupati e bisogna parcheggiare lontano dal gate riservato ai disabili”.

Al di là dei problemi, ci sono anche le emozioni. In occasione di Napoli-Salernitana e Udinese-Napoli i gruppi ultrà azzurri hanno voluto che anche i disabili fossero al centro dei festeggiamenti per lo scudetto: “Una gioia indescrivibile”.