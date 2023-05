Sviluppo della nautica, l'impegno degli industriali di Napoli

Confindustria Nautica e Unione Industriali di Napoli hanno siglato un'intesa per rafforzare la propria collaborazione. Ne beneficeranno le imprese della nautica da diporto in Campania, oltre 100, per le quali aumenteranno le occasioni di formazione e supporto per l'accompagnamento all'internazionalizzazione.

Nel servizio le dichiarazioni di Saverio Cecchi, presidente di Confindustria Nautica e Costanzo Jannotti Pecci, presidente dell'Unione degli Industriali di Napoli.