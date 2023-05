Nino Frassica, lezione di comicità a Bagnoli. Spunta anche... Felice Caccamo

Una gag dietro l'altra sul palco insieme a Lello Arena, con la telefonata a sorpresa di Felice Caccamo, alias Teo Teocoli. La lezione di Nino Frassica all'accademia C.I.O.E. di Bagnoli, la prima in Italia voluta da un Comune, chiude il primo ciclo durante il quale i 110 ragazzi si sono confrontati con maestri del calibro di Vincenzo Salemme, Nicola Piovani e Arturo Brachetti. e Lello Area. Ragazzi che ora sono pronti a mettere in scena il loro spettacolo alla rassegna “Restate a Napoli”, che si terrà in piazza del Plebiscito.

Nel servizio anche l'intervista a Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli