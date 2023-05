Oltre 1.200 al Mann per la notte dei musei. Sangiuliano: "Tanti giovani"

Anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha voluto partecipare ieri sera alla notte europea dei musei. Insieme a circa altri 1.200 visitatori ha ammirato i reperti del Mann di Napoli nel suggestivo contesto notturno.

Ma il successo dell'iniziativa ha coinvolto la gran parte delle istituzioni culturali campane, che in massa hanno aderito al programma che prevedeva l'apertura serale per tre ore al prezzo simbolico di un euro. Il tutto impreziosito da visite guidate organizzate per l'occasione ed eventi musicali.

Come quelli andati in scena alla Certosa e Museo di San Martino. Le istituzioni hanno anche comunicato i numeri dell'affluenza. Spiccano i 946 visitatori al Museo di Capodimonte e le 1.059 persone che hanno affollato i saloni di Palazzo Reale. Mentre al Parco archeologico di Paestum hanno fatto segnare il tutto esaurito le visite ai depositi e i percorsi tematici con le lanterne al chiaro di luna. Raccogliendo i frutti di un evento che, per la sua collocazione, prova a gettare il seme della cultura tra i più giovani. E, visti i risultati, ci riesce.

Nel servizio l'intervista al Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano.