Omovies contro il bullismo, cercando i Paolo Sorrentino del futuro

Sembra tutto inglese Omovies, il nome del Festival contro il bullismo e le discriminazioni, e invece è made in Naples, dice il direttore artistico Carlo Cremona, perché la sua pronuncia evoca quella dell'espressione “'o film".

Al Modernissimo una giuria di studenti e una di prof per selezionare le opere in concorso da 18 Paesi. Il Festival è realizzato dalla onlus "i-ken" nell'ambito del Piano nazionale Cinema e immagini per la scuola che vede in campo due ministeri, Cultura e Istruzione.

I finalisti arrivano soprattutto dall'estero e una ragione c'è. In Italia ancora tanto da fare per formare gli insegnanti e gli studenti nei percorsi dell'audiovisivo. "Eppure è proprio qui, tra questi ragazzi, che nascono i Paolo Sorrentino. La Campania" - dice ancora il direttore artistico - "può essere leader del cinema futuro".