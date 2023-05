Orgoglio Spalletti: "Record? Lo abbiamo già fatto riportando il titolo a Napoli"

Non è rammaricato per non aver superato il record di punti della storia del Napoli, Luciano Spalletti. “Il vero record - rivendica - è aver riportato lo scudetto a Napoli dopo trentatré anni, averlo fatto con cinque giornate di anticipo e aver dato tanti punti di distacco alle nostre concorrenti”.

Poi l'omaggio ai calciatori, da Osimhen ("l'attaccante più forte che io abbia mai allenato, e può ancora migliorare") a Kim ("nessuno come lui in Italia in quel ruolo. Spero resti a Napoli").