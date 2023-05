Due rapine nel napoletano, una terza progettata in Belgio: arrestati

Stavano progettando una rapina in stile “Point Break” da consumare in Belgio, grazie a un basista di stanza a Bucarest in Romania. Come la banda dei Presidenti, avrebbero indossato maschere in silicone di quelle prodotte per il cinema e il teatro, acquistate su un sito specializzato a oltre 500 euro ciascuna.

I carabinieri del Comando provinciale di Napoli li hanno fermati prima ancora che ne avvenisse la consegna. In sei sono finiti in manette, dopo un mese di indagini. Pedinamenti, intercettazioni ambientali, immagini di videosorveglianza passate al setaccio: un’attività serrata, cominciata dopo due rapine consumate nell’hinterland partenopeo.

La prima vittima, un rappresentante di gioielli: viene seguito nei suoi spostamenti fino a una gioielleria di Frattamaggiore dove presenta il suo campionario. Un complice in stampella da fuori monitora tutto, poi avverte il resto della banda: quando la vittima parte a bordo del suo scooter viene inseguito da due auto e un altro ciclomotore. Armi in pugno, i malviventi gli portano via il mezzo con dentro merce per un valore di 1500 euro e un tablet. Poi, tornano tutti da dove erano partiti.

Stesso cliché quindici giorni dopo: stavolta la vittima designata è un imprenditore, che viene rapinato dell’incasso di più negozi – circa 11mila euro – prima di poterlo depositare in banca.

Un terzo colpo salta solo perché, all’ultimo momento, la vittima cambia il suo solito percorso che la banda aveva studiato minuziosamente.