Spalletti: "Lo Scudetto ce lo stiamo trezziando"

“Lo Scudetto? Ce lo stiamo trezziando come dicono qui”. Parola di Luciano Spalletti, alla vigilia della gara con vista scudetto che si giocherà domani a Udine, città dove il tecnico toscano ha vissuto 5 anni.

“Questo Tricolore è un evento che esce dagli schemi, dal quale può trarre vantaggi non solo il Napoli ma tutto il sistema”, ha detto Spalletti in conferenza stampa. Ma, avverte, “c’è però da fare quest’ultimo strappo che diventa la cosa più difficile”. Per questo ha cercato di blindare i suoi ragazzi – “un gruppo di purosangue”, li chiama - a lavoro a Castelvolturno da ieri pomeriggio, cercando di mantenere la giusta concentrazione per quell’ultimo punto che li divide dalla storia.

Allenamenti in palestra, poi fase atletica con partitella a campo ridotto. Tra gli indisponibili Mario Rui ha fatto solo terapie, mentre Politano ha svolto parte del lavoro con i compagni e non è escluso che domani sera possa assaggiare il manto erboso del Dacia Arena. La partenza è prevista per il pomeriggio di oggi, con un volo charter per Trieste e poi il transfer per il ritiro a due passi dallo stadio friulano, dove per la sfida contro l’Udinese sono attesi 13mila tifosi napoletani.

Gli azzurri saranno al completo: partiranno tutti, anche gli indisponibili. Tutto il gruppo unito per la gara che potrebbe riportare lo Scudetto sotto il Vesuvio dopo 33 anni. Tricolore, che tuttavia potrebbe già arrivare questa sera, se la Lazio di Sarri non dovesse battere il Sassuolo. Meglio vincerlo in campo, ripetono come un mantra gli azzurri, che resteranno un giorno in più in terra friulana come chiesto dal Presidente De Laurentiis.