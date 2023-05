Comune di Napoli, al via le assunzioni

I primi 45 vincitori di concorso hanno firmato oggi, a Palazzo San Giacomo, il contratto a tempo indeterminato che li lega al Comune di Napoli. Sono funzionari della comunicazione, istruttori culturali e assistenti sociali. Poi, via via, entro la metà di giugno sarà la volta di tutti gli altri che hanno superato il mega-concorso: mille idonei su 160mila candidati per 1339 posti messi a bando tra Comune e Città Metropolitana. Diciotto profili professionali: da addetti amministrativi, informatici o tecnici, fino a 50 maestre e maestri e 215 agenti di Polizia Municipale. 55 i nuovi dirigenti. In alcuni casi, gli idonei sono risultati inferiori ai posti messi a bando. Come per la figura di “Istruttore Direttivo Tecnico”, dove su 111 posti gli idonei sono risultati 13, o “Assistente sociale” con 51 idonei per 90 posti di lavoro.

Mille nuovi assunti su una pianta organica che ad oggi è di 4300 unità: andranno a rafforzare l'organico in più uffici e a riequilibrare il personale impiegato nelle Municipalità. “Una grande città ha bisogno di una grande Amministrazione”, ha detto il Sindaco Manfredi prima della foto di rito coi neo assunti.