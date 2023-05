Quella sera ‘e maggio del 1987

A Napoli in pochi lo ricordano per intero. Alcuni spezzoni sono stati riprodotti più volte negli anni, certo, ma gli oltre dieci minuti di racconto per immagini della festa scudetto vissuta in campo e negli spogliatoi che lo straordinario Giampiero Galeazzi cucì per la Domenica Sportiva, lo ricorda solo chi, quella sera di maggio del 1987, il 10 maggio, a quell’ora non era ancora in strada a festeggiare.

Le preziose Teche Rai ci ripropongono questo pezzo di storia, una lunga presa diretta densa di emozioni vere e di divertimento, vissuto in campo al fischio finale e proseguito negli spogliatoi. Dalle parole del tecnico Ottavio Bianchi al fischio finale a Diego Maradona che si improvvisa intervistatore, fino al gavettone ai danni di Galeazzi e della sua troupe. Un film da vedere e da rivedere fino all’ultimo frame.