Stellantis, nuovo sciopero a Pomigliano

Terzo giorno di sciopero indetto dalla FIOM-CGIL allo stabilimento Stellantis di Pomigliano D’Arco. Anche oggi gli operai si sono fermati e hanno cominciato a marciare all’interno della storica fabbrica di auto come dimostra questo video. La protesta era cominciata nel pomeriggio di mercoledì, quando per primo si era fermato il reparto montaggio ed è proseguita nella giornata di ieri per poi ricominciare questa mattina. Gli operai lamentano quelli che vengono definiti “ritmi insostenibili di lavoro”: il sindacato dei metalmeccanici parla di “una cadenza produttiva sulla catena di montaggio che è stata incrementata fino a 16 auto in più senza aumentare il numero degli addetti”.