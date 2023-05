Passeggiata musicale sulle note dei mandolini per la posteggia napoletana

Il mito lirico di Enrico Caruso in un cortile affollato di mandolini, chitarre e fisarmoniche in via Pignatelli si mescola a una tradizione della strada, perché in strada nasce e si sviluppa la posteggia. Venti associazioni di Napoli alimentano questa storia di note e sentimenti e, passeggiando per i vicoli del centro, la portano nel teatro della canzone napoletana, il Trianon-Viviani. Tra personaggi assortiti perennemente in scena e melodie d'altri tempi, protagonista indiscusso il mandolino.



Nel servizio le interviste a uno degli organizzatori della manifestazione Salvatore Masiello, a Marisa Laurito, direttrice artistica del teatro Trianon-Viviani e a Mauro Squillante, maestro di mandolino.