"Pedalando in rosa", anticipo di Giro a Salerno

Un lungo serpentone rosa nel centro di Salerno. È dedicata alla tappa del giro d’Italia che arriverà in città mercoledì 10 maggio, l’edizione 2023 di Pedalando per la città, circuito cittadino di 12 km che si è tenuta partendo dal piazzale della stazione. Migliaia di cittadini in strada con le loro due ruote.

Nel servizio le voci di Fabio Polverino, consigliere comunale Salerno, e Vincenzo Autuori, associazione amici Sacro Cuore Salerno