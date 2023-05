I ragazzi di Alma fra pesca sostenibile, gastronomia e solidarietà

Prodotti ittici artigianali per sostenere la formazione di ragazzi con disabilità. Perché il fare del bene passa anche dal fare impresa. In Penisola Sorrentina è nata una realtà che persegue sostenibilità e solidarietà. Ne fanno parte alcuni pescatori, che a bordo di due imbarcazioni operano rispettando buone pratiche di cattura, chef che lavorano e trasformano il pescato in tante specialità, e i ragazzi della cooperativa Alma, che confezionano ed etichettano i prodotti, e ai quali viene riconosciuta parte del ricavato delle vendite da reinvestire in attività di formazione.



Nel servizio le interviste ad Antonio Iaccarino, coordinatore del progetto, e ad Albino Gargiulo, presidente della cooperativa Alma.