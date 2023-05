Pizza Village, ritorno alla Mostra d'Oltremare

Una ricchezza che smuove l’economia la pizza napoletana, in Campania come in tutto il mondo. Sempre più numerosi i pizzaioli che aprono filiali all'estero o che si fanno ambasciatori nel mondo attraverso “show-cooking” e lezioni.

Si parlerà anche di questo al prossimo Pizzavillage, in programma a Napoli dal 16 al 25 giugno. Per la prima volta la manifestazione si sposta dal lungomare alla Mostra d'Oltremare.

Nel servizio le interviste a Vincenzo Capuano, pizzaiolo campione mondiale in carica per la categoria pizza contemporanea; Alessandro Marinacci, organizzatore del Pizzavillage e Maria Caputo, consigliera delegata della Mostra d’Oltremare.