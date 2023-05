Pnrr e banche, sostegni per le imprese

Non solo grandi progetti ma anche misure di sostegno per le aziende. Le difficoltà di attuazione del Pnrr si riflettono anche sugli incentivi per le start-up e le piccole e medie imprese, che contano sul Piano per continuare il loro percorso di consolidamento.

Si tratta di realtà che nelle regioni meridionali rappresentano la spina dorsale dell'economia: negli ultimi dieci anni la crescita delle pmi del Mezzogiorno è accelerata, superando quella del Centro e del Nord.

Una crescita ancora più consistente in Campania, dove sono numerose le aziende a gestione quasi familiare e risulta fondamentale la capacità di fare rete tra i territori.

Un supporto in più arriva dagli istituti di credito. Grazie ad un bilancio che mostra dati in crescita, con utili raddoppiati, la Banca di credito cooperativo apre nuovi fronti per sostenere le piccole imprese e gli artigiani in difficoltà.

Si guarda anche alla cintura di Napoli, con un'apertura a Casoria, destinata al sostegno di imprese e famiglie dell'area nord del capoluogo, che raccoglie centinaia di migliaia di abitanti.

Nel servizio l'intervista ad Amedeo Manzo, presidente Bcc Napoli