Solfatara, operazione sicurezza

Guide vulcanologiche al lavoro nella solfatara di Pozzuoli, chiusa dopo il tragico incidente in cui persero la vita il 12 settembre del 2017 i coniugi veneziani Massimiliano Carrer e Tiziana Zaramella e il loro figlio Lorenzo. I percorsi sono stati messi in sicurezza per un'esperienza vulcanologica in un parco naturalistico unico al mondo.

Nel servizio le interviste a Luigi Maisto, Presidente regionale delle guide vulcanologiche; e Francesco Maisto, Presidente Ente Parchi Flegrei