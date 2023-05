Preghiera per la pace alla supplica di Pompei

La pioggia non ferma i fedeli che affollano il piazzale dinanzi al Santuario di Pompei per la supplica dell'8 maggio, presieduta quest'anno dal cardinale Zuppi, che fa un appello per la pace nel mondo. Da costruire però anche in ogni famiglia, in ogni cuore di ogni uomo.

Tanti i vescovi della Campania che concelebrano. Pompei come santuario di fede e di carità.

Nel servizio le interviste al cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Cei, e a Tommaso Caputo, arcivescovo prelato di Pompei.