Premio Napoli, ecco le novità

Novità in vista per il Premio Napoli, storico riconoscimento letterario che nel 2024 taglierà il traguardo dei settant'anni. Si comincia dal nome che diventa "Campania legge - Fondazione Premio Napoli". Un modo per allargare lo sguardo oltre la città e rafforzare la mission di agenzia per la diffusione della cultura.

Tra gli eventi in cantiere: masterclass, concorsi per le scuole, iniziative nelle periferie. E gli Stati generali della Lettura, in calendario il 19 giugno. Poi, il premio vero e proprio. L'edizione 2023 avrà meno giurati lettori e un tema portante: il Mediterraneo.

Nel servizio, l'intervista al presidente della Fondazione Premio Napoli, Maurizio De Giovanni