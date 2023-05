Premio per le tesi di laurea sugli 800 anni della "Federico II"

Il prestigio della “Federico II” raccontato dagli studenti, nel giorno più emozionante della carriera universitaria: la discussione della tesi. Per l'imminente anniversario della sua fondazione, 800 anni nel 2024, l'università napoletana e il Lions Club "Campi Flegrei-Cuma" hanno istituito e presentato il premio “Lictera Generalis” (qui il bando). Il premio consiste in una borsa di studio per 10 tesi di laurea incentrate sul ruolo, la storia, la funzione della “Federico II”; i lavori di ricerca dovranno contemplare anche l'importanza e il significato della ricorrenza dell'800esimo dalla fondazione dell'ateneo voluta dal sovrano svevo.

Il bando scadrà il 31 marzo del 2024. I candidati dovranno aver conseguito la laurea - triennale o magistrale - entro quella data, e aver inviato la candidatura, per poter concorrere all'assegnazione di uno dei dieci premi. Possono partecipare con le proprie tesi, studenti di tutti gli atenei; il premio non è riservato ai soli immatricolati dell'università federiciana.

Nel servizio le interviste a Luciano Schifone, coordinatore del comitato “800” per il Distretto 108 YA del Lions Club, Pasquale Bruscino, governatore del Distretto 108 YA del Lions Club e Matteo Lorito, rettore dell'università “Federico II” di Napoli.